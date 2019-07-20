شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد إبراهيم المليجي، للتعزية في وفاة حرم الفنان رشوان توفيق.

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