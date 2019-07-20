شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي تظلمات الثانوية العامة في أسيوط بدلًا من قنا الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، عن تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة في مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض التجارية في مدينة أسيوط بدلًا من محافظة قنا، اعتبارًا من الأحد، ولمدة شهر.
أوضح «فتحي» أن الطالب الذي سيقدم تظلمه، الأحد، سيمكنه الاطلاع على الأوراق خلال 24 ساعة.
وفتحت الوزارة باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة، الثلاثاء، ويستمر لمدة 30 يومًا.
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