شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لتحصيل الإيرادات والمديونيات المستحقة للدولة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا بحضور المستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني للمحافظة، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من أجل تشكيل لجان لتحصيل الإيرادات والمديونيات المستحقة للدولة بمحافظة السويس.
جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس. حضر الاجتماع ممثل وزارة التنمية المحلية، ورؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري المديريات، لمناقشة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تحصيل الإيرادات والمديونيات المستحقة للدولة والقطاعات الإدارية المختلفة والأحياء والمصالح الحكومية.
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