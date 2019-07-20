شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يناقش «الدفاع عن الهوية المصرية» في جامعة القاهرة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع طلاب جامعة القاهرة، الواحدة ظهر الأحد، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة.

يتحدث «جبر» عن طرق الدفاع عن الهوية المصرية، وتثبيت معالمها، ودورها في الذود عن البلاد في مختلف الحروب والأزمات التي مرت بها.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الدعوة للحضور للسادة العمداء والوكلاء والأساتذة والإعلاميين وأعضاء مجالس الدراسات العليا ومجالس التعليم والطلاب.