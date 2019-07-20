شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «شركات السياحة»: تطوير كورنيش الأقصر نقلة حضارية مهمة لسياحة الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مشروع تطوير الأقصر بشكل عام، وتطوير الكورنيش بشكل خاص، يصب في صالح القطاع السياحي، ويرفع معدلات الحركة الوافدة للسياحة الثقافية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسة بملف السياحة بشكل عام والثقافية بشكل خاص، مشيدا بمتابعة رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الأقصر.

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وأضاف «عثمان»، في بيان صحفي، السبت، أن مُخطط تطوير الكورنيش، يأتي في سياق التنمية الشاملة للأقصر، تلك المدينة التاريخية العظيمة والتي تعد أهم وأقدم متحف مفتوح في العالم، مؤكدا دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية وغرفة شركات السياحة لمشروع تطوير الأقصر.

وأشار إلى أن تطوير الكورنيش يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، لافتا إلى أن «المراسي» كانت من بين التحديات التي رصدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية بتقريرها السنوي كأحد العوامل المؤثرة في حجم الحركة، وتطويرها ينعكس بشكل كبير على حجم الحركة الوافدة للأقصر، فهي في حاجة إلى أن يتم تجهيزها بشكل يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة ويضع في الاعتبار معايير السياحة الميسرة، وهو ما يمكن المقصد السياحي من جذب شريحة جديدة من السائحين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تمثل 20% من حجم السائحين حول العالم، مؤكدا أهمية أن يرعي التطوير الجديد للكورنيش والمراسي أن تكون عمليات الصرف الصحي تتم بشكل صديق للبيئة.

وأكد رئيس لجنة السياحة الثقافية أن المشروع الجديد هو نقلة حضارية مهمة لسياحة الصعيد، داعيا إلى ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إنجاز ذلك المشروع.