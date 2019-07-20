شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصافح عددا من أبناء شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة.

وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.

وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من الوزراء ورجال كبار الدولة.