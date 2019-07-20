شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقدم 180 منحة لأوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة هذا العام، بواقع 60 منحة لأوائل العلمي علوم، و60 لأوائل علمي رياضة، و60 أوائل بالشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن المنح من أجل أن يكون لدينا قامات جديدة ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي.

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وقال «الخشت» إن المنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وأضاف: «أبنائي وبناتي أوائل الثانوية العامة هذا العام، ألف مبروك، جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابا بمواصفات دولية».

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الآن تقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، على الرغم من أنها تضم ٢٦٠ ألف طالب وطالبة، أي تعادل في حجمها 7 أضعاف جامعة بكين بالصين، وجامعة اكسفورد ببريطانيا، وهيروشيما في اليابان، ومع ذلك فمواصفات خريج جامعة القاهرة أصبحت مواصفات دولية بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.