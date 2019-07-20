شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل 24 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، السبت، تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الملتقى سيتم تنظيمه 24 و25 يوليو الجاري، بدء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بنادي الترسانة بالعجوزة.

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أوضح أن الملتقى يشارك فيه حوالي 40 شركة ومصنع ومؤسسات تعمل في مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذي من المقرر أن يشهد اقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها، لافتا إلى أن الملتقى يتيح حوالي 10 آلاف وظيفة وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا.

الوظائف المطلوبة تشمل أطباء بيطريين ومهندسي ميكانيكا وتركيبات وجودة وانتاج ومهندسين زراعيين ومدرسين محو أمية وموظفي استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبي للمبيعات ومدير للوحدات ومديري فروع ومساعدين ومشرفي مطاعم ومساعدي مديرين ومديري محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلي ومساعدي صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن اوردر وأعضاء صالة في مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى انتاج ومراقبي جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانة واصلاح كاوتشات ونجارين وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

من جهته، أكد رئيس جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالمحافظة أنه سيتم اجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط، كما سيقام دورات تدريبية في كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذي لا ينطبق عليهم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.