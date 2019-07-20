شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع نائب رئيس مدينة برج البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، نائب رئيس مدينة برج البرلس للتحقيق، لعدم إعطائه تمام إشارة غرفة العمليات في نهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019 وبداية 9 يوليو 2019، بالنوبتجية الليلية، بناءً على تقرير غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، طبقاُ لتكليفات المحافظ.

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