مصر | "فيديوهات جنسية" و"100 ألف ريال".. إحالة معلمة للجنايات بتهمة الابتزاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديوهات جنسية" و"100 ألف ريال".. إحالة معلمة للجنايات بتهمة الابتزاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان إحالة معلمة، بتهمة ابتزاز ثري عربي بفيديوهات جنسية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقابل دفع 100 ألف ريال سعودي إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصي الذي فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.

وأشارت التحقيقات أنه بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بأحالة المتهمة.