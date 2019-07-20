مصر | لقضاء ليلة حمراء.. كشف ملابسات سرقة" الخلايجة" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقضاء ليلة حمراء.. كشف ملابسات سرقة" الخلايجة" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة استدراج شخصين يحملان جنسية احدي الدول العربية، وسرقتهما بالإكراه، بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد الجوهري، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بتعرفهما على إحدى السيدات للبحث عن شقة سكنية لهما وقيامها بإستضافتهما بشقة بشارع ترعة عبد العال دائرة القسم ولدى وصولهما فوجئا بمجهولان تعديا عليهما بالضرب فأصاباهما بكدمات وسحجات متفرقة وإستوليا منهما على مبالغ مالية قدرها "3340 جنيه، 100 دولار "، 2 هاتف محمول، جوازى سفرهما ) وإكراههما على توقيع، 8 إيصالات أمانة وصرفهما.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من ربة منزل، سائق "زوج الأولى"، سباك، لدي الثاني والثالث معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم إستدرجوا المبلغان بإدعاء قضاء سهرة صحبة الأولى بالشقة محل الواقعة وقام الثاني والثالث بالتعدى عليهما بالضرب والإستيلاء على متعلقاتهما، وأرشدا عن الإيصالات والمبلغ المالى وقرروا بتخلصهم من الهاتفين خشية تعقبهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.