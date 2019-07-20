مصر | تأجيل دعوة تطالب أمير قطر بتعويض 5 من أسر الشهداء بـ150 مليون دولار لـ5 سبتمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوة تطالب أمير قطر بتعويض 5 من أسر الشهداء بـ150 مليون دولار لـ5 سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية بمصر، للمطالبة بتعويضهم بـ150 مليون دولار، من قطر وأميرها تميم بن حمد لإيوائهم إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، إلى جلسة ٥ سبتمبر المقبل ؛ لتقديم المستندات.

وكان حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أقام الدعوى بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات إرهابية تمولها قطر بشمال سيناء.