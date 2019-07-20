مصر | للنطق بالحكم.. حجز محاكمة 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوى" لـ17 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للنطق بالحكم.. حجز محاكمة 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوى" لـ17 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره نظر إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى.. لجلسة 17 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.