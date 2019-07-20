أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي.

وقالت النائبة، إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين يتم ترقيتهم حاليا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيها، عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم، ولفتت إلى أنه عند طلب المعلمين لإيصال يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، تخبرهم الأكاديمية أنه ليس هناك إيصالات لهذا المبلغ، وأنه ستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار، ليتم ترقيتهم.

وتابعت: "ناهيك عن مشقة السفر للاختبار في فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، إلا أنه يتم تحصيل رسوم دون إيصالات بها بما يستوجب توضيح من الوزارة لأسباب إصدار هذه الرسوم وآلية صرف أموالها".

وأكدت أن الوزارة تقوم حاليا بامتحان 80 ألف معلم وهم مستحقوا الترقية وهم الذين مضي علي آخر ترقية لهم 5 سنوات علي الكادر، وحصيلة الرسوم من الـ80 ألف معلم تمثل حوالي 5 مليون جنيه، بما يستوجب توضيح الوزارة لآلية صرف هذه الأموال خاصة وأنه لا توجد أي إيصالات لها.

