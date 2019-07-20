أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": بطولة أفريقيا تجسيد للنهصة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": بطولة أفريقيا تجسيد للنهصة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، الجزائر الشقيقة حكومة وشعبًا بأداء المنتخب وتحقيقه اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990.

وأكد "قنديل" مساندة الجمهور المصري للجزائر كبلد عربي من أجل الفوز باللقب لتكتمل الفرحة العربية بعد التنظيم المبهر والذي يؤهل "القاهرة" للمنافسة على استضافة أقوى وأكبر البطولات العالمية، مُضيفا أن ما اظهرته اللجنة المنظمة للبطولة خلال حفلي الافتتاح والختام هو خير معبر عن صورة مصر وينقل للعالم مدى كفاءة الأجهزة التنفيذية بالبلاد وأنها خلال 6 أشهر قدمت بطولة هي الاكبر في تاريخ القارة.

كما أكد، أن نسخة الكان 2019 تمثل بطولة استثنائية على كافة المستويات ووثقت التكامل العربي الأفريقي ورسخت رجوع مصر لجذورها الأفريقية وأظهرت الى اي مدى قدرتها على تنظيم أكبر المحافل الدولية.