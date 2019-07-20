أخبار مصر | "القوى العاملة": ملتقى "السلامة" بالبحيرة لتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": ملتقى "السلامة" بالبحيرة لتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، أيمن ربيع، وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية، في افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات ومصانع النوبارية للسكر بمحافظة البحيرة، بمشاركة مفتشو السلامة بالمحافظة وعدة محافظات، فضلا عن مسئول السلامة بشركات مدينة النوبارية الصناعية، بحضر مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة السيد الخطيب.

ويقام الملتقى تحت رعاية وزير القوي العاملة، ومحافظ البحيرة اللواء هشام أمنه ، ويستمر 3 أيام.

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وقالت الوزارة، إن الملتقى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

وأكدت أن الوزارة تسعى بكل طاقتها وجُهدها لترسيخ مبدأ السلامة والصحة المهنية، نحو خلق مفهوم شامل وكامل عن ماهية السلامة والصحة المهنية والتعريف بها لجعلها ثقافًة دائمًة، وسلوكًا حياتيًا يحيا به المواطن داخل بيئة عمله وفي بيته، حتى وهو يسير في الشارع، ليتحول سلوكه لسلوكٍ آمن في جميع المناحي الحياتية والسلوكية.