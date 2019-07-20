أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول مدى فعالية منظومة الشكاوى الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول مدى فعالية منظومة الشكاوى الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدى فعالية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وقال "فؤاد" في سؤاله: " تابعنا مؤخرا عن كثب المساعي الحميدة والخطوات الجيدة التي قام بها مجلس الوزراء المصري في إطار حرصه على سرعة الإستجابة لشكاوي المواطنين ومتابعتها، وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بسرعة دراستها وحلها، وذلك من خلال تفعيله لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى تخصيص خط ساخن لتلقي هذه الشكاوى الحكومية والاستغاثات من المواطنين رقم 16528 وفريق عمل مدرب يقومون بالرد على هذه الشكاوى ودراستها على مدار اليوم، والتي تتجاوز مليون شكوى على مدار العام، الأمر الذي له بالغ الأهمية في التيسير على المواطنين وإيصال أصواتهم لكافة أجهزة الدولة.

وتساءل "فؤاد" ما هي نسبة الشكاوى التي تم الرد عليها وحلها؟، وما هي نسبة رضاء المتعاملين مع هذه الخدمة؟، وما هي المشكلات والإجراءات التي تم العمل على تحسينها بالأداء الحكومي بناءا على تحليل البيانات الناتجة عن تلقي هذا العدد الهائل من المشكلات؟.