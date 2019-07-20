أخبار مصر | اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة 10% وحافز شهري 150 جنيها يستفيد منهما 250 عاملا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة 10% وحافز شهري 150 جنيها يستفيد منهما 250 عاملا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، في توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن 150 جنيها حافز شهري، ويستفيد منها 250 عاملًا.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الاتفاقية نصت صرف علاوة خاصة بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2019 للعاملين بالمركز الرياضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي ، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، بحد أدني 200 جنيه وبحد اقصي 330 جنيه وتضم غلي الأجر الأساسي للعامل اعتبارا من أول يوليو 2019.

وأضاف كما نصت الاتفاقية علي صرف حافظ شهري للعاملين بالمركز الرياضي بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها شهريا ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ .

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وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ، والاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 427 لسنة 2019 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة للموظفين والعاملين بالدولة المقررة بالقانون المذكور سلفا.

ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين .

وقد وقع الاتفاق عن وزارة الشباب والرياضة محمد عبد النبي عطية مدير عام مركز المعلومات وعضو لجنة الإشراف علي مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي ، وعن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي سيد مصطفي محمود مدير عام الشئون المالية بالمركز.

ووجه الوزير الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والمركز المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، على تفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.