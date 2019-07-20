أخبار مصر | رئيس "أفريقية النواب": نجاح مصر في تنظيم بطولة كان 2019 أبهر العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أفريقية النواب": نجاح مصر في تنظيم بطولة كان 2019 أبهر العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، منتخب الجزائر بالفوز المستحق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وقدم التهنئة للجزائر حكومة وشعبًا.

وأثنى رضوان، الأداء الرائع لمنتخب السنغال في المباراة النهائية، مؤكدًا أن نجاح مصر فى تنظيم البطولة أبهر العالم وأعطى مثلًا يحتذى به فى التنظيم والالتزام والتأمين خاصة أن الاستعدادات تمت قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، موضحا أن البنية التحتية والملاعب الممتازة التى شاهدناها على مدار البطولة ونظام حجز التذاكر واجراءات دخول المباريات وتأمينها يوضح قدرة مصر على تنظيم بطولة بهذا الحجم، واستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى خاصة مع مشاركة 24 منتخبًا أفريقيا فى البطولة لأول مرة.

كما أشاد بحفاوة استقبال الشعب المصرى وحبه وتقديره لجمهور الكرة الأفريقى، مُعربا عن سعادته لوجود هذا التجمع الأفريقى على أرض مصر مما يدل على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر وكافة الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدًا لضمان نجاح البطولة وتذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة، مُوجهًا الشكر لجمهور الكرة المصرية الذى دعم البطولة بحضوره المشرف واظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد لى أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار مما سيشجع الكثير على الاستثمار فى مصر.