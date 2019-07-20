أخبار مصر | بالتفصيل.. "الخليج 365" تنشر أجور العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفصيل.. "الخليج 365" تنشر أجور العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مستندات توضح اجور العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال الفترة الانتقالية.

وجاءت اجور العاملين بناءا على قرار وزيرة الصحة والسكان رقم (365) لسنة 2019 باللائحة المؤقتة لأجور العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال الفترة الانتقالية.

وجاءت الأجور كالأتي:

اولًا: الأطباء:

- طبيب مقين ممارس عام، يتقاضى من 11500 إلى 13800 الف جنيه

- طبيب مقيم تخصص نادر، يتقاضى من 12650 إلى 14950 الف جنية

- أخصائي، يتقاضى من 14950 إلى 18400 الف جنيه

- أخصائي تخصص نادر من 17250 إلى 19550 الف جنيه

- استشاري علاجي (بالترقية الفنية) من 19550 إلى 21850 الف جنيه

- استشاري علاجي (ترقية فنية) تخصص نادر من 21850 إلى 23000 الف جنيه

- استشاري علمي من 20700 إلى 23000 الف جنيه

- استشاري علمي نادر من 21850 إلى 25300 الف جنيه

ثانيًا: أطباء الأسنان

- الطبيب حديث التخرج يتقاضى 11500 الف جنيه

- حاصل على دبلومة أو خبرة 3-5 سنوات 12650

- حاصل على ماجيستير وخبرة أكثر من 5 سنوات 13800

ثالثًا: الصيادلة

- حديث التخرج 9200

- خبرة 3-5 سنوات صيدلي اكلينيكي 10350

- خبرة أكثر من 5 سنوات أو ماجيستير اكلينيكي 11500

رابعًا: العلاج الطبيعي:

- حديث التخرج 9200

- خبرة 3-5 سنوات 10350

- خبرة أكثر من 5 سنوات أو ماجيستير 11500

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خامسًا: هيئة التمريض

اخصائي تمريض

- حديث التخرج 9200

- خبرة 3-5 سنوات 10350

- اكثر من 5 سنوات أو ماجيستير 11500

- خبرة اكثر من 5 سنوات او دكتوراه 12650

فني تمريض

- دبلوم حديث التخرج 5750

- معهد فني حديث التخرج 6325

- معهد فني 3-5 سنوات أو دبلوم خبرة من 5-7 سنوات 6900

- معهد فني خبرة من 5-7 سنوات أو دبلوم اكثر من 7 سنوات 7475

- معهد فني خبرة اكثر من 7 سنوات 8050

سادسًا: فني اشعة معما اجهزة طبية تسجيل طبي واحصاء\

- حديث التخرج 4600

- خبرة من 3-5 سنوات 5750

- خبرة اكثر من 5 سنوات 6900

سابعًا: فيزيائي كيميائي مهندس

- فيزيائي حديث التخرج 8050

- فيزيائي + دراسات عليا 9200

- كيميائي مهندس 6900

- كيميائي مهندس + دراسات عليا 8050

ثامنًا: الإداريين

- مؤهل عالي مناسب 6900

- مؤهل عالي + دراسات عليا 7475

- مؤهل فوق متوسط 5175

- مؤهل متوسط 4600

- مهني 4025

- خدمات معاونة 3450

تاسعًا: حافز الوظائف الإشرافية

- رئيس القسم 2300

- مدير الإدارة مدير وحدة مدير مركز 4600

- مدير عام 6900