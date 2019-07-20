أخبار مصر | غدًا.. رئيس 'الوطنية للصحافة' يلتقي طلاب جامعة القاهرة في حوار مفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس 'الوطنية للصحافة' يلتقي طلاب جامعة القاهرة في حوار مفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بطلاب جامعة القاهرة، غدًا الأحد، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن يتحدث عن طرق الدفاع عن الهوية المصرية، وتثبيت معالمها، ودورها في الذود عن البلاد في مختلف الحروب والأزمات التي مرت بها، خاصة عندما تعرضت البلاد لمخاطر الجماعات الإرهابية.

ويعقب اللقاء حوار مفتوح حول القضايا والأحداث الراهنة.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدعوة للحضور للعمداء والوكلاء والأساتذة والإعلاميين، وأعضاء مجالس الدراسات العليا ومجالس التعليم والطلاب.