أخبار مصر | نصائح هامة من "التضامن" لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح هامة من "التضامن" لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال رحلة الحج بالأراضى المقدسة للعمل على راحتهم.

وننشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن وخاصة مع اقتراب سفر أول فوج لحجاج الجمعيات نقدم لكم أهم التوصيات الطبية وهي كالآتي:_

_من المفيد جدًا خاصة لكبار السن إعتماد تمارين رياضية قبل فترة على الأقل من السفر لزيادة اللياقة البدنية، مثل اعتماد رياضة المشي يوميًا واعتماد بعض التمارين الرياضية بحسب قدرة كل شخص بهدف زيادة قوة التحمل وشد عضلات الجسم كتمارين القرفصاء.

_يعد الحذاء من الأشياء الهامة التي تلعب دورًا في الحج لكن كثيرًا من الحجاج لا يعطون له اهتمامً لذا من المهم جدًا إعتماد حذاء من النوع المريح والقوي ضمن الشروط الشرعية المطلوبة حتى لا يتعرض الحاج لانقطاع أو تلف في الحذاء قد يضطره للمشي حافيا في شدة الحر.

_يجب الحرص أيضًا على أخذ كافة التطعيمات واللقاحات اللازمة قبل السفر والتي تقي من الأمراض المنتشرة في موسم الحج بسبب اختلاط الجنسيات والازدحام الشديد.

_كما يعد ارتداء الكمامة أثناء أداء المناسك أحد الأمور الصحية الضرورية لتجنب التقاط العدوى.

_خذ حقيبتك الطبية الخاصة وضع فيها المستلزمات الطارئة والهامة مثل أدوات النظافة كالصابون والمنشفة وفرشاة الأسنان وموس الحلاقة والأدوية الوقائية مثل خافضات الحرارة والمضادات الحيوية ومراهم الحروق ومسكنات للألم ولمن يعانون من أمراض مزمنة وضع أدويتهن الضرورية.

"الشمس":_

_تعد الشمس أحد أخطر العوامل المؤثرة في الحجاج أثناء الطواف حيث تسبب الحرارة الشديدة أحيانا حالات إغماء وضيق تنفس خاصة بالنسبة لكبار السن لذا هناك بضع خطوات ضرورية للوقاية من خطورة حرارة الشمس وتجنبها.

١– ارتداء ملابس فاتحة اللون ويفضل أن تكون ناصعة البياض حمل المظلات خاصة بالنسبة للسيدات ومحاولة تحاشي أوقات الذروة إن أمكن لتفادي ضربات الشمس.

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٢– شرب الكثير من الماء والسوائل أثناء أداء المناسك لتعويض ما يفقده الجسم من الجهد والحرارة ولمنحه قدرة على تحمل الطقس أكثر.

٣– وضع الفازلين أو زيت الأطفال بين الفخذين لتجنب الاحتكاك الجلدي والتهيجات.

٤– ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من تأثيرات الحرارة والحساسية.

"الطعام":_

_تلعب وجبات الطعام دورًا رئيسًا في الحفاظ على صحة الحاج وتمكنه من إتمام مناسك الحج دون إعياء أو إجهاد، وإليكم بعض النصائح من أهمها:_

*اعتماد تناول وجبات صغيرة طوال اليوم وليست كبيرة لتجنب التخمة التي قد تسبب الإجهاد أثناء الطواف وبذل الجهد الجسدي.

*مراعاة غسل اليدين قبل وبعد الأكل.

*الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وغسلها جيدًا قبل تناولها.

*عدم تناول الطعام المكشوف.

*حفظ الأطعمة خاصة اللحوم في ثلاجة، وتحاشي حفظها مدة تتجاوز 24 ساعة.