أخبار مصر | مدير "مكافحة وعلاج التعاطي": افتتاح مركز للإدمان بمطروح الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "مكافحة وعلاج التعاطي": افتتاح مركز للإدمان بمطروح الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح مركز لعلاج الإدمان فى محافظة مطروح، الأسبوع المقبل، كأحد المناطق الحدودية التى يستهدفها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خاصة وأنها أكثر عرضة لانتشار المخدرات، باستيعاب أكثر من 108 أسرة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وفقا للخطة المستهدفة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2019-2022، لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.