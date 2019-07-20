أخبار مصر | "التضامن": إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين المقبل، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.

وأوضحت وزارة التضامن، أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها الى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة، ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.