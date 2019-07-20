شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمدة 48 ساعة تنتهي في السابعة مساء الاثنين. قال الوزير في تصريحات، السبت، إن عدد الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والفنية والوسيقية والرياضية بلغ نحو 124 ألف طالب وطالبة.

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