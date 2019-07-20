شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكشف أسباب ضعف مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدًا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل.

أضاف «الغضبان» أن وزارة الري وضعت برطوم على ترعة العباسة في القنطرة غرب لمنع وصول ورد النيل إلى ترعة بورسعيد، وفي الفترة الأخيرة تم قطع البرطوم ما أدى لدخول ورد النيل بكثافة إلى الترعة، ما تسبب في تعطل طلمبات الرفع، مشيرًا إلى أن قطع البرطوم قد يكون بفعل فاعل.