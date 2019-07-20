شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الجابر»: حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والجانبية بمحافظة بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وعلى إلا تقتصر الحملات على الشوارع والميادين الرئيسية فقط، وإنما يجب أن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من الشوارع أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار إستمرار خطة المحافظة التي تنفذها على مدار 10 شهور ماضية، لإستعادة الشكل والصورة الحضارية للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

حملة نظافة في شوارع بني سويف

وفي هذا السياق أشرف اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، على حملة نظافة مكبرة بعدد من شوارع مدينة بني سويف، شملت شوارع: (صلاح سالم، والبشري، وعبدالسلام عارف، وطريق السادات، والطريق الدائري، ومنطقة ترعة العمية، وبعض الشوارع الجانبية بالمدينة)، حيث رافقه خلال الحملة مدير المشروع أشرف فرحات، ورؤساء الأحياء والمناطق المعنيين.

حملة نظافة في شوارع بني سويف

حملة نظافة في شوارع بني سويف

وأسفرت الحملة عن رفع تجمعات قمامة ببعض الشوارع، والتي يتكرر تجمعها من وقت لآخر، حيث يقوم مشروع النظافة برفعها أولاً بأول لمنع تفاقمها، بالإضافة إلى تحفيز عمال النظافة على تكثيف الأعمال، وتوجيههم لرفع القمامة من بعض الشوارع الجانبية المؤدية للشوارع الرئيسية بالمدينة.

حملة نظافة في شوارع بني سويف