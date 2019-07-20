شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى مأمورية الضرائب العقارية بديرب نجم بالشرقية بتكلفة مليون و200 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد شرويدة، وكيل الوزارة رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية، مبنى مأمورية مركز ديرب نجم، والمقام على مساحة 350 متراً، بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير بما يتلائم مع منظومة العمل الجديدة، بحضور عدد من النواب والأجهزة التنفيذية والشعبية.

وقال وكيل الوزارة، لـ«المصري اليوم»: «إن الافتتاح يأتي في إطار منظومة العمل الجديدة التي تنتهجها الضرائب العقارية في كافة المجالات، للعمل على راحة المواطنين وتقديم خدمة جيدة، والنهوض بمستوى أداء مأموريات الضرائب العقارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم الموارد الضريبية».

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وأضاف أنه تم تحصيل 236 مليون جنيه للضرائب العقارية حتى 30 يونيه 2019، بزيادة 23 مليون جنيه عن العام الماضى،‎ لافتاً إلى أن مأمورية الضرائب العقارية بالشرقية، أضافت 143 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، نتيجة متابعة منشآت تجارية وصناعية لم يتم حصرها وربطها بالضريبة منذ عام 2013.

وأكد وكيل الوزارة على أن هناك منظومة عمل إدارية ومالية وخطة تحصيل، ومتابعة ميدانية جادة تهدف إلى الإنضباط الإداري، وقيام كافة الإدارات والمأموريات وخاصة الصيارف ومأموري الضرائب، بنطاق دائرة المحافظة، بدورهم المنوط بهم من خلال برامج عمل مكثفة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والأحياء والقرى، ودورهم المتميز بتوجيه طالبي الخدمة لسداد الضريبة المستحقة عليهم.

وذكر أن هناك تعليمات لكافة العاملين بالمأموريات، بضرورة حسن استقبال الممولين والعمل على إزالة كافة المعوقات لمد جسور الثقة بين الضرائب العقارية والمتعاملين معها، من خلال نشر سياسة الوعي الضريبي بين العاملين والممولين، فضلاً عن إضافة منافذ جديدة لتخفيف العبء والتزاحم، وذلك بمقار الوحدات المحلية التابعة لمحل إقامة الممولين للتيسير عليهم والتخفيف على المأموريات، حرصاً على انتظام سير العمل والذي كان له عظيم الأثر في التيسير على الممولين وزيادة الحصيلة ورفع معدلات الأداء.