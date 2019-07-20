شكرا لقرائتكم خبر عن 1086 مسافرًا و113 شاحنة يعبرون ميناء رفح في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية افتتاح معبر رفح البرى في شمال سيناء لعبور الفلسطينيين من الجانبين، وإدخال السلع من المساعدات والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

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أكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن إجمالى عدد العابرين لبوابات المعبر بين مصر وقطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بلغ 1086 مسافرًا من الجانبين، حيث وصل إلى البلاد من قطاع غزة 772 مسافرًا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 314 مسافرًا.

من جهة ثانية، جرى إدخال 113 شاحنة تقل كميات كبيرة ومتنوعة من السلع ومواد البناء والوقود، منها 17 شاحنة تقل 192 رأسا من العجول، 16 شاحنة تقل 48 طنا من الشيبسى، 15 شاحنة تقل 600 طنا من السكر، 6 شاحنات تقل 12 طنا من المنظفات، شاحنتان تقلان 40 طنا من الخوخ، شاحنتان أخرتان تقلان 52 طنا من الجبن، شاحنتان تقلان 4 أطنان من الأدوية، شاحنة تقل 14 طنا من العصائر، شاحنة أخرى تقل 26 طنا من المشروبات الغازية، شاحنة تقل 16 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، شاحنة تقل 35 طنا من البقوليات، شاحنة أخرى تقل 8 أطنان من البسكويت، شاحنة تقل 120 طنا من الدقيق، شاحنة أخرى تقل 36 طنا من السمسم، 10 شاحنات تقل 670 طنا من الزلط، بجانب 20 شاحنة تقل 432.7 مترا مكعبا من الغاز، 11 شاحنة تقل 3596 طنا من السولار، و5 شاحنات تقل 266.5 طنا من البنزين.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح البرى بصفة دائمة يوميا، فيما عدا أيام العطلات الرسمية، لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين، ولإدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تيسيرا على الأخوة الفلسطينيين.