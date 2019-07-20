شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على 3 متهمين من ألتراس أهلاوي 18 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 18 أغسطس للحكم على 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ألتراس أهلاوي»، في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامي زين الدين. ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

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