شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تنتهي من تجهيز معامل التنسيق لاستقبال رغبات طلاب الثانوية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الجامعات ومكاتب التنسيق في القاهرة والمحافظات استعدادتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة، المرحلة الأولى والبالغ عددهم 143 ألفا و313 طالبا من بينهم 30 ألفا و152 علمي علوم، و14 ألفا و690 رياضة، و98 ألفا و471 من الشعبة الأدبية، بحد أدني 97.07% للعلمي علوم، و95% للرياضة، و80% للأدبي، وذلك اعتبارا من الأحد وحتي الخميس المقبل، سواء من حيث المعامل والتجهيزات أو مكاتب الاستعلامات.

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وأعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تجهيز معامل التنسيق الرئيسية بكلية الهندسة لاستقبال الطلاب وتوفير مساعدين للطلاب على تسجيل الرغبات مع فتح مدرج للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة وكتابة الرغبات في نموذج قبل الدخول للمعامل منعاً للزحام.

بينما في جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، تم تجهيز 8 معامل للحاسب الآلى مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر (المعمل المركزى بالجامعة، ومعملين في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعملين في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، ومعمل بكلية الفنون الجميلة)، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدة المتقدمين في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وانتهت جامعة عين شمس من تجهيز 14 معملًا للحاسب الآلى مزودة بـ 306 أجهزة كمبيوتر، بكليات (الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى في العباسية، والزراعة في شبرا الخيمة، والبنات في مصر الجديدة، والهندسة في عبده باشا)، علاوة على معامل المدينة الجامعية.