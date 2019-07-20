شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة على الطلاب الجدد ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تطبيق نظام الدراسة الجديد لكليات الصيدلة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالكليات هذا العام للعام الدراسي الجديد 2019\2020، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد دراسة 6 سنوات من بينهم 5 سنوات دراسية وسنة واحدة تدريبية، على أن يكون شرط مزاولة المهنة اجتياز اختبار قومي إلزامي يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وناقش «عبدالغفار» تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة في مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بدراسة مستفيضة لنظم التعليم الصيدلي بمصر مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم المتقدم، وذلك للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة ومن ثم إتاحة البيانات التي تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي في مصر بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ومدى مواكبة نظام التعليم الصيدلي مع النظم العالمية الحديثة.

وأوضحت الدراسة- التي اعتمدت على البيانات المتوفرة في عام 2017- أن عدد كليات الصيدلة في مصر يبلغ حوالي 43 كلية صيدلة منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية (3 تابعة لجامعة الأزهر)، و21 كلية تابعة لجامعات خاصة، وبلغ إجمالي أعداد خريجي كليات الصيدلة في مصر حوالي 14 ألفا و573 خريجا في عام 2017، مع مراعاة استحداث عدد 14 كلية تم بدء الدراسة بها منذ سنوات قليلة ستضيف المزيد من أعداد الخريجين.

وأضاف التقرير أن عدد الصيادلة في مصر بلغ 216 ألف و72 صيدليا بمعدل صيدلي لكل 438 مواطن، بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل العالمي، ويزيد عدد الصيدليات في مصر عن 75 ألفا و165 صيدلية بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطن بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية.

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وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص نظم التعليم الصيدلى وممارسة المهنة في مصر هي درجة بكالوريوس الصيدلة ومدة الدراسة هي خمس سنوات يتخللها 300 ساعة للتدريب، وتتطلب ممارسة المهنة الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل بنقابة الصيادلة، ويصدر ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع عدم وجود آلية لتقييم قدرة ومهارات وإمكانيات الخريج على ممارسة المهنة.

وذكر التقرير أن هذا النظام لا يتلائم مع نظم التعليم الصيدلى وممارسة المهنة عالميا التي تعتبر برنامج دكتور الصيدلة هو البرنامج السائد في معظم الدول، (ومدة الدراسة 5+1 سنه مخصصة تدريب)، كما تشترط اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لممارسة المهنة لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة داخل البلد أو حتى خارجها كمتطلب أساسى لممارسة المهنة، إلى جانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.

وتوصلت اللجنة إلى أن الزيادة الكبيرة والمطردة في أعداد خريجى كليات الصيدلة، وعدم ملائمة نظام التعليم مع الأنظمة العالمية يحد من فرص العمل خارجيا مما يستلزم تحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة القائمة على الكفايات (الجدارات) بما يضمن فتح مجال العمل خارجيا لخريجى كليات الصيدلة المصرية، بالإضافة إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، والارتقاء بالبرامج التدريبية من حيث المنهجية والفترة الزمنية وأماكن التدريب والتوثيق والتنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم، والتغلب على مشكلة عدم وجود تخصصات مهنية محددة باستحداث نظام يسمح بإعداد صيدلى يمكنه العمل في مجال تخصصى بإحدى مجالات العمل الصيدلى وذلك لتحسين القدرة المهنية وفتح مجالات أوسع للعمل التخصصى وبالتالي زيادة فرص العمل، وكذلك إيجاد آلية لتقييم قدرة الخريج على ممارسة المهنة قبل الحصول على رخصة ممارسة المهنة في مصر من خلال إجراء اختبار قومى تمهيدا للحصول على ترخيص ممارسة المهنة مع إنشاء هيئة للتدريب وإدارة الإختبار عقب صدور التشريعات ذات الصِّلة، وكذلك إعداد ما يلزم من قرارات وتشريعات لمنع ممارسة المهنة لغير الصيادلة.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد والذى يطبق مع بداية العام الجامعى 2019/2020 يتضمن أن تكون درجة «بكالوريوس دكتور صيدلى هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومى، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى وتشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة ( امتياز) في مواقع العمل (5+1)، واستبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) الحالى ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلى ( صيدلة إكلينيكية)، ومدة الدراسة لنيل بكالوريوس في الصيدلة 6سنوات، وأن تشمل السنة السادسة برنامج تدريبي شامل لسنة الامتياز في أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري (تناوبى) واضح ومدقق يشمل جدول زمنى محدد مجالات التدريب والإشراف والمتابعة والتقييم والتوثيق، ويشمل البرنامج الدراسى عدد من المقررات الاختيارية التي تساعد الطالب على التركيز في المجالات التي يرغب في التخصص بها بعد التخرج، وإجراء مشروع تخرج يتضمن مشروع بحثي تعليمي بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب.

كما يتضمن النظام الجديد إجراء اختبار قومى لخريجى هذه البرامج تمهيدا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم، بجانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد يأتي لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم الصيدلي ومراعاة نصوص الاتحاد الفدرالى الصيدلاني الدولي (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو للعلوم والتي تنص على ضرورة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب في مؤسسات العمل المختلفة.وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.