شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن انتهاء موسم حصاد القمح وتوريد 264 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتهاء موسم حصاد القمح، والذي بدأ يوم 15 إبريل الماضى، مشيرًا إلى توريد 264 ألف طن للشون والصوامع في نطاق المحافظة بما يعادل مليون و760 ألف أردب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من حصاد جميع مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح في المحافظة والتى تبلغ 355 ألفا و659 فدانا، مشيرًا إلى استلام القمح في عدد 38 شونة بينها 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية بقدرة استيعابية 436740 طن، والتى كانت كافية لاستيعاب الكميات التي تم توريدها، وتم تحديد سعر القمح حسب درجات النظافة، وبلغ سعر القمح درجة نظافة 22.5 يبلغ 655 جنيها، ودرجة نظافة 23 مبلغ 670 جنيها، ودرجة 23.5 مبلغ 685 جنيها.

وأكد أنه تم التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وضمان تطابق كميات الأقماح المستلمة بالمواقع التخزينية والتأكد من درجات النظافة الواردة بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية.