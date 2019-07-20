شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: ضبط ألعاب نارية مجهولة ولحوم فاسدة في حملات بـ6 إدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تسيير حملات مفاجئة لتشديد الرقابة وضبط الأسواق في 6 ادارات متفرقة على مستوى المحافظة، حيث جرت الحملات بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة سليمان الطيب، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، من مفتشى الرقابة ومديرو الإدارات.

وأوضح سعدالله، في تصريحات صحفية اليوم السبت: «إن الحملات شارك فيها مباحث التموين، ومديرية الطب البيطرى، ومراقبة الأغذية، وجهاز حماية المستهلك، رداً على ما تم رصده على مواقع التواصل الإجتماعى، من مخالفات لأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية، واحترازاً لصحة المواطنين».

ولفت إلى أن حملة المنتزة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم البتلو، واللحوم البقرى مذبوحة خارج المجازر وغير مختومة، وسحب عينات من قبل مفتشى الصحة المرافقين للحملات عبارة عن: ( شرائح لحم طازجة + لحوم مفرومة + كلاوى قطع + وجبة مطهية + لحمة كفتة +سلطات + خبز + دجاج متبل تحت التجهيز +جبن قديمة)، وتحرير محضر لعدم استيفاء الشروط الصحية للمطعم، كما توجهت الحملات إلى أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة بحرى، وتم التحفظ على كمية من اللحوم المفروم المتبل وتحرير محضر عدم استيفاء الشروط الصحية للمكان.

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وفي إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضر حيازة عدد 2100 صواريخ ألعاب نارية مجهولة المصدر، و6 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، تطبيقها للقرار الوزارى 330 لسنة 2017، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي إدارة تموين الجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبزين بلدى، ومحضر توقف عن النشاط لأحد البدالين التموينيين بدون إذن مسبق من التموين، وفي إدارة تموين غرب، أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر استخدام اسطوانات بوتاجاز في منطقة بها غاز طبيعى.

وفى إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين توقف لمخبزين بلدى دون إذن مسبق من التموين، و3 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل، والبيانات وفى إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الزيت بأحد المطاعم تقدر بـ108 زجاجة بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتحرير محضر بذلك، و4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، و5 محاضر لمخالفة القرار الوزارى 330 لسنة 2017، عدم إعلان عن الأسعار.

وفى إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير محضر إستيلاء على المال العام، و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لأحد المخابز، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق.