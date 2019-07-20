شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم أحد الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الطالب كيرلس أنور جرجس عبدالنور، لتفوقه العلمي بالمرحلة الثانوية، رغم ظروفه الإجتماعية الصعبة، وذلك بحضور آسرة الطالب، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

وقام المحافظ، بمنح الطالب مكافأة مالية تقديراً لتفوقه العلمي متمنياً له مستقبل أفضل، وأكد على تقديم كل الدعم للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، لكى يظلو على مسارهم وللحفاظ على تقدمهم وتفوقهم التعليمى.

وأضاف أن المحافظة اعتادت تكريم أبنائها الطلاب المتفوقين كل عام، لتحفيز الأجيال القادمة للسعى نحو التفوق والنجاح، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.