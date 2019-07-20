شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد عمر القاضي: «ابني طلب الشهادة ونالها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت والدة الشهيد عمر القاضي عن اعتزازها بإطلاق اسمه على دفعة خريجي كلية الشرطة 2019، بعد أن استشهد ليلة عيد الفطر الماضي في هجوم إرهابي على كمين البطل 14 في مدينة العريش.

التقت «المصري اليوم» والدة الشهيد، راندا محمود، التي لبت دعوة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لحضور احتفال الشرطة بيوم الخريجين في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت أم الشهيد إنها التقت نجلها آخر مرة في يوم عيد الأم الماضي وأعطاها (عيدية) نقدا في يدها، طالبا منها أن تسامحه لعدم قدرته على شراء هدية لظروف عمله.

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وأضافت أن عمر طالما لقبها بـ«أم الشهيد» رغم رفضها، لكنه كان يقول: «يا أمي محدش ما يتمناش يطول الشهادة»، مؤكدة أنه طالما تمنى الشهادة وطالما كتب على حسابه في «فيسبوك»: «اللهم بشرني بما أنتظره».

وعن يوم استشهاده، قالت إن شقيقه وأبناء عمومته عرفوا بالخبر ولم يخبروني؛ وقطع أحدهم كابل الإنترنت حتى لا أعرف الخبر أثناء تصفحي المواقع، قائلة: «كنت بكلمه يوميا في ميعاد معين بسبب الشبكة عنده».

وأضافت أن عمر استشهد في ثالث مأمورية له في العريش، حيث إنه سافر إلى هناك 3 مرات أصيب في أولاها بقطع في الإصبع وجرح غائر في الكتف نتيجة طلقة رصاص خلال مشاركته في العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، إلا أنه أصر على استكمال مأمورياته في سيناء، ونال حينها شهادة تقدير.

وقطعت والدة الشهيد عمر الشكوك حول التسجيلات المسربة أثناء استشهاده، حيث أكدت أنها «صوت ابني 100%».

وتابعت: «كان ملتزما دينيا يصلي يعرف الحلال من الحرام، وكان طالبا للشهادة ونالها»، واختتمت بالدعاء للخريجين الجدد: «ربنا يحميهم ويحفظهم».