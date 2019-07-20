شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى القاهرة، مساء السبت، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين.

كان شيخ الأزهر غادر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.