شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تفتتح معرضًا للسلع المعمرة غدًا: أسعار أقل من السوق وبالتقسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين، بأسعارتنافسية وجودة عالية وبالتقسيط؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتورمحمد معيط، وزير المالية.

وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، في بيان، السبت، إن المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة السلع المعمرة بأسعارأقل من السوق بما يتراوح من ١٠ إلى ٥٠٪، وبالتقسيط حتى ٣٦ شهرًا، دون مقدم بفائدة ٨،٥٪ سنويًا.

وأضافت أن السلع المعروضة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها: الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.