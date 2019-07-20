شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

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جاء في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة».

أضاف رئيس الوزراء: «هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصريّ، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة».

تابع: «وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه؛ كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدمٍ ورقيّ وازدهار».