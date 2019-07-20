شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى العاشر الجامعي بـ500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، والمقام بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه لخدمة أبناء محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بحضور اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

Advertisements

وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية والجامعية، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يُعد صرحاً طبياً يساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات المركزية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالباري أن مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي مقام على مساحة 22 ألف و655 متر مربع، ويستوعب 200 سرير، ويتكون من دور أرضي و5 طوابق، ويضم كافة الأقسام الطبية من «غسيل كلوي – معامل – عيادات خارجية – علاج طبيعي – مناظير الجهاز الهضمي – المناظير الجراحية – الولادة الطبيعية – الرعاية المركزة للأطفال»، بالإضافة إلى قسم إقامة للمرضى وسكن للأطباء والتمريض، كما يضم المستشفى مبنى تعليمي يتكون من مدرج يستوعب 150 طالب وقاعة مؤتمرات وعدد 2 غرفة فصل دراسي بخلاف المسجد، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي في 1/1/ 2019 ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 1 / 7 /2020.

وحرص محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق على تفقد مكونات مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، واستمعا لشرح تفصيلي من ممثلي الشركة المنوط بها تنفيذ الأعمال للاطمئنان على سير العمل ولمتابعة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وطالبا ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء ودخول مشروع إنشاء المستشفى الخدمة الفعلية ليساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين.