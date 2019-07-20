"الكمين داخل السيارة".. ضبط المتهم بانتحال صفة شرطي لسرقة المواطنين بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبالغ مالية من شخصين بالدقي.

تبلغ لقسم شرطة الدقي من موطنان "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" بأنهما حال سيرهما مترجلان بشارع مصدق بدائرة القسم استوقفهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوهما لداخل السيارة وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها وقدما لهم (2250 يورو -1400 جنيه مصري)، وقاموا بفحصهم ووضعهم داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب انصرافهما اكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلاً من الأموال.

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وأسفرت جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة" بدائرة قسم الدقي، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان واقتسامهم المبالغ المالية وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربان وباقي المبلغ المالي والعرض على النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.