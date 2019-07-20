الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سائق مذبوحا بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة بوزارة الداخلية في كشف غموض العثور على جثة سائق أمام بوابة إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بمنطقة ثانٍ أكتوبر.

الواقعة أحداثها بدأت ببلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على جُثة (سائق، 22 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) أمام بوابة إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبه عدة طعنات بالصدر والرقبة وما قرره والده بخروج ابنه للعمل مستقلاً سيارة نقل ملكه وسرقة السيارة وهاتفه المحمول.

Advertisements

أسفرت جهود فرق البحث المشكل من قطاعي (الأمن العام ومديرية أمن الجيزة) أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل)، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه استقل السيارة صحبة المجني عليه بزعم نقل بضائع ولدى وصولهما لمنطقة العثور تعدى عليه بالضرب بآله حادة "مطواة" محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى على السيارة وهاتفه المحمول، وقام بمساومة أهليته على إعادة السيارة ظناً منه أنه على قيد الحياة، أرشد عن الهاتف والسيارة وتبين وجود آثار دماء بالكابينة وزجاج الباب الأيسر وأضاف بتخلصه من المطواة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.