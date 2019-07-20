أدوية محظورة عبر الـ "فيس بوك".. ضبط سيدة تروج أدوية مُهربة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم إحدى الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. Advertisements تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمه بمحافظة الغربية).. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافها وضبطها بمحل إقامتها ، وبتفتيش المسكن تم ضبط هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها. بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت بإنشائها الحساب المشار اليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة مادياً. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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