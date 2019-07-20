كتموا أنفاسه وألقوا جثته بالمصرف.. 3 عاطلين وراء قتل سائق دمياط لسرقة سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بدمياط غموض العثور على جثة سائق بأحد المصارف المائية وضبط عاطلين وسائق لقيامهم بارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته.
ورد بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على جثة شخص مجهول بترعة البلامون أمام قرية البساتين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بكامل ملابسه في حالة تعفن.
توصلت تحريات فرق البحث إلى تحديد شخصيته (سائق، 43 سنة، مقيم قرية شرباص بدائرة مركز شرطة فارسكور) متغيب عن مسكنه عقب خروجه للعمل بسيارته "أجرة ميكروباص"، كما أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: (2 عاملين – سائق).. جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والقليوبية وقنا أسفرت عن ضبط المتهم الأول حال اختبائه بنطاق مديرية أمن القليوبية والمتهمان الثاني والثالث حال اختبائهما بنطاق مديرية أمن القاهرة وبحوزتهم (حافظة المجنى عليه وبها بطاقة الرقم القومي ورخصة قيادته- هاتف المحمول - 2000 جنيه) ، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقيامهم باستدراج المجني عليه بزعم التوجه لاصطحاب آخرين وتوصيلهم جميعاً لمحافظة قنا بقصد سرقة السيارة ومتعلقاته وحال سيرهم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ قاموا بشل حركته وكتم أنفاسه فأودوا بحياته واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وتخلصوا من جثته بإلقائها بمكان العثور وعقب ذلك توجهوا لمحافظة قنا حيث قاموا بتسليم السيارة لأحد الأشخاص (سائق - سن 23 - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا "له معلومات جنائية") , أمكن ضبط الأخير والسيارة بمحافظة قنا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت الن.
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