محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية. أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المسئولين عن إحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة دائرة قسم شرطة برج العرب، باستغلال مخزن بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية كائن بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة قسم شرطة برج العرب فى تخزين كميات ضخمة من الأعشاب الطبية مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها . عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط (المدير المسئول عن المخزن – سن 38 – مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب ) وضبط كمية قدرها ( 60,910) طن من الأعشاب المتنوعة جميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية أو تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بمستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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