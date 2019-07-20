"لا بقاء لمفسد على أرض مصر".. نص كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج طلبة كلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران مي مدحت:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته باحتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، إن رجال الشرطة يواصلون العمل ليل نهار، ويبذلون كل التضحيات، في التصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية، متسلحين بقوة القانون، عقيدتهم الراسخة، أنه لا بقاء لمفسد على أرض مصر، وأن الموت في سبيل الوطن حياة، يقفون إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة الباسلة في خندق واحد، لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وجاء نص كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج طلبة كلية الشرطة على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) صدق الله العظيم

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأسمى معاني وعبارات الترحيب يسعدني وهيئة الشرطة، تشريف سيادتكم والحضور الكريم، لنشهد لحظات غالية في حياة نخبة من صفوة شباب هذا الوطن، بعد أن اجتهدوا وثابروا طوال مدة دراستهم، أملا في تلك اللحظات التي يبدأون فيها أولى خطواتهم العملية، ويعكس هذا المشهد المتميز الذي يزخر بالمهارات والقدرات التدريبية منهج وزارة الداخلية في التسلح بأحدث الوسائل التكنولوجية وإدراكها الواعي بأن التعليم والتدريب هما السبيل للارتقاء بالأداء وتنمية القدرات لتنفيذ المهام والتكليفات ومواجهة التحديات، واعتمدت منظومة التدريب الأمني بالوزارة على مفهوم التخصص الوظيفي وفقاً لمعايير موضوعية ومحددة تتسق مع المواصفات القياسية، التي تتناسب مع عظم ومتطلبات الرسالة الأمنية.

السيد الرئيس.. السادة الحضور

لقد كان عطاء الشرطة وسيظل بعون الله متصلاً بمسيرة العمل الوطني وإذا كان المستقبل يفرض علينا العمل الجاد لمواجهة احتمالاته فإننا ندرك أنه لا مجال لتبديد الجهد والطاقة، بل يجب الاستفادة من الدعم الذى تقدمه الدولة لهيئة الشرطة للاستمرار في إنجاز برامج التطوير والتحديث، في شتى مجالات العمل الأمني.

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ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر، لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعي للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى وهكذا مثلت المنظومة الأمنية المصرية كعهدها رصيداً أمنياً لكافة الأجهزة الشرطية بالدول الصديقة والشقيقة على كل المستويات الدولية والإقليمية.

السيدات والسادة.. الجمع الكريم

يواصل رجال الشرطة العمل ليل نهار، ويبذلون كل التضحيات في التصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية متسلحين بقوة القانون عقيدتهم الراسخة أنه لا بقاء لمفسد على أرض مصر وأن الموت في سبيل الوطن حياة يقفون إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة الباسلة في خندق واحد لمواجهة مخاطر الإرهاب و الجريمة المنظمة، ويحرص أبناؤكم في جهاز الشرطة على المواجهة الحاسمة للمؤامرات والدسائس ويمضون باليقظة والحزم لإجهاض المحاولات التي لا تنتهي لزرع الفتن ونشر الشائعات تلك المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار هذا الوطن وتحظى بدعم خارجي تقف ورائه أجهزة ودول ومنظمات تعتمد في تنفيذ مخططاتها الإجرامية على توظيف عناصر فاسدة داخل البلاد نقف لهم بالمرصاد لتعلو مصر دائماً فوق معاول الهدم الإرهابية.

السادة الحضور، أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى قواتنا المسلحة الباسلة الذين يواصلون الجهد والعطاء في ميادين الفداء والبناء، وبكل التقدير أتوجه لأرواح شهدائنا الأبرار ولأبنائنا مصابي الواجب الذين سطروا بتضحياتهم أروع البطولات والذين لولا دمائهم الطاهرة التي سالت على أرض الوطن لما كان هذا الاستقرار والأمن الذي يظلل مسيرتنا الوطنية، واليوم ونحن نشهد ونبارك أولى خطوات الخريجين وهم أشداء العزم حريصون على العطاء نسترجع بهم خطوات أجيال سبقتهم على طريق الفداء ونرى في وجوههم انجازات الحاضر ومعطياته ونرصد في شعاع بصيرتهم آمال الغد بتحدياته وتطلعاته يسعدني أن أَتقدمَ بالتهنئة لأسرِهم الذينَّ طالما دعمَوا مسيرتهُمْ وباتَوا ينتظرونَ يومَ تخرجهُمْ .

وأقول لأبنائي الخريجين: إنني على يقين أنكم تؤمنون بأن واجبكم المقدس هو حماية هذا الوطن والتفاني في الحفاظ على مقدراته وإنجازات شعبه العظيم وأنكم التحقتم بهذا المعهد العريق لتتحملوا رسالة الأمن، ونفتخر بكم كرجال من صنيع اليوم سوف ترسخون بإخلاصكم وعطاءكم حصناً منيعاً في مستقبل أمن مصر وأمان مواطنيها كما ترك من سبقكم بطولات في مجد الأمس، احرصوا على الإخلاص في تنفيذ عهدكم واعلموا أنكم الآن تمثلون ركائز لمستقبل وطنكم / فاعملوا على الارتقاء بقدراتكم واجعلوا من آداكم عنواناً لقيم الانضباط والوفاء وقدوةً لشبابٍ أمَتكُمْ .

وتابع: لقد استطعتم بفضل الله وبإصرار الشعب وإرادته واصطفافه خلف قيادتكم الحكيمة العبور بمسيرة الوطن وبرنامجه الطموح للإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه، ووسط تحديات دولية بالغة الصعوبة ومحيط إقليمي شديد الاضطراب لا تخفى مخاطرة شهد العالم على مدى ما تتمتع به مصر من استقرار أمني ساهم في نجاح تنظيم المؤتمرات والبطولات الدولي والإقليمية والتي رسخت الوجه الحضاري لمصر الكنانة ومكانتها بين الأمم .

حفظ الله مصر وطناً عزيزاً أبياً وحفظكم سيادة الرئيس رمزاً رفيعاً وقائداً وفياً تدافع عن قيم الحق والرفعة والولاء وتدعو للسلام والازدهار والنماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.