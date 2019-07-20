فحص 21 مشتبها بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين. وتمكن رجال المباحث من ضبط 21 مشتبها بهم، بالإضافة إلى تنفيذ 6 أحكام قضائية. كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 118 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالكافيتريات والمقاهي والباعة الجائلين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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