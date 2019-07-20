"المعارضات" تُجدد حبس متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمة "ر. م."، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة الشروق.
كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من "نيفين. م"، طبيبة، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين عدم وجود أي آثار لكسر في مداخل الشقة، وأن الخادمة وراء واقعة السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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