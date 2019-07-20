في 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن ضباط مباحث التموين بالجيزة ، حملة أمنية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة، وإعادة الانضباط للأسواق. أسفرت جهود حملة تموينية خلال 24 ساعة، عن تحرير 70 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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