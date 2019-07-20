خلال يوم.. القبض على 20 تاجر مواد مخدرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، سن حملاتها الأمنية لفرض الانضباط، وضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 20 متهما، متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزة المتهمين، 1125 جرام حشيش، و 61 قرص مخدر، و75 جرام إستروكس، و124 جرام هيروين، وجرام بانجو. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

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